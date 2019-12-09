До плюс 27 градусов ожидается в Петербурге в воскресенье

В течение дня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

В воскресенье, 9 августа, стало известно о том, что сегодня в Северной столице ожидается теплая без осадков погода. Об этом сообщили синоптики Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики отмечают, что в течении дня в городе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём столбики термометра покажут до +27 градусов тепла.

Ветер будет дуть с запада со скоростью 4-9 метров в секунду, а атмосферное давление будет слабо падать.

Ранее мы сообщали о том, что на улице Лизы Чайкиной продолжается восстановление виноградной стены.

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