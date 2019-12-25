В ближайшее время в Петербурге ухудшится погода

В городе на Неве разбушуется порывистый ветер.

Жителей Северной столицы предупредили об ухудшении погоды. В ближайшее время в Петербурге начнутся ливни и грозы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В городе на Неве разбушуется порывистый ветер. Порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 17 августа в Санкт-Петербурге местами ожидаются ливни, грозы с кратковременным усилением ветра до 15 метров в секунду. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Ранее мы писали, что в Ленобласти 17 августа пройдут кратковременные дожди.

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