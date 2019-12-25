В Ленобласти 17 августа пройдут кратковременные дожди

Днём +20...+25 градусов.

В Ленинградской области на выходных немного похолодает и будет облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов 17 августа пройдут кратковременные дожди, местами грозы, ливни. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +13...+18 градусов, на востоке местами до +10, днём +20...+25 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney); МЧС