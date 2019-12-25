На улице Лизы Чайкиной продолжается восстановление виноградной стены

Жители трудятся над восстановлением композиции.

В субботу, 8 августа, жители дома №18 на улице Лизы Чайкиной продолжили восстанавливать стену с диким виноградом. Корреспондент Piter.TV запечалел кадры с места событий.

Напомним, что вчера лозу подняли на треть с помощью альпинистов. Активисты не остановятся на достигнутом и продолжать работу.

Отметим, что стена, обвитая диким виноградом, успела завоевать популярность у местных жителей. Обрушение вьющегося растения расстроило жильцов дома, поэтому они сделают все необходимое для ее восстановления.

Ранее мы рассказали о том, что жители доходного дома Полежаева уже не один десяток лет борются за открытие парадной лестницы.

Фото: Piter.TV