В понедельник антициклон обеспечит Петербургу прохладную погоду без осадков

Ветры северных румбов не позволят солнечным лучам хорошо прогреть воздух.

В понедельник, 17 августа, стало известно о том, что антициклон обеспечит Петербургу прохладную погоду без осадков. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Леус отметил, что сегодня ветры северных румбов не позволят солнечным лучам хорошо прогреть воздух. Однако небо очистится от облаков. Ветер будет дуть до 8 м/c.

Днём столбики термометров покажут до +21 градусов, а в Ленинградской области до +22 градусов.

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