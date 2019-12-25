"Водоканал" готов к ливням в Петербурге

О местах скопления воды жители могут сообщать по контактным номерам службы: 004, 314-60-13.

В Петербурге ожидается дождь в пятницу, 30 мая. По данным городского предприятия "Водоканал", городская канализационная сеть подготовлена к повышенным осадкам.

Пресс-служба организации пояснила, что при превышении расчетных объемов дождя городская инфраструктура временно не справляется с таким количеством влаги — система мгновенно насыщается водой, вследствие чего жидкость иногда переливается на улицы. Чтобы оперативно устранять подобные ситуации, в городе круглосуточно работают аварийные бригады "Водоканала".

После завершения сильного дождя вся накопившаяся вода постепенно стекает обратно в канализационные трубы. О местах скопления воды жители могут сообщать по контактным номерам службы: 004, 314-60-13.

Ранее мы сообщили о том, что вытекание на площади Восстания локализовано. При проведении земляных работ был поврежден водовод диаметром 750 миллиметров. Всех абонентов обеспечили услугами холодного водоснабжения.

Фото: Piter.TV