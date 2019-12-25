Атмосферный фронт понизит температуру в Петербурге 30 мая

Возможны кратковременные дожди.

В пятницу погоду в Петербурге продолжит формировать фронтальный раздел, но на этот раз город окажется с его холодной стороны. Ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Санкт-Петербурге +17…+19 градусов, в Ленинградской области +15…+20 градусов, на востоке до +25 градусов. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу ожидаются небольшие дожди, ночью +10…+12 градусов, днём +16…+18 градусов.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода ожидает горожан в ближайшие выходные.

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Фото: Piter.tv