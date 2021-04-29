Выходные в Петербурге будут прохладными и дождливыми

Температура составит до +15…+18 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода предварительно ожидает горожан в ближайшие дни.

Тепло и сухо будет 28 мая, атмосферный фронт рядом и опять делит Ленобласть на две части. Сегодня солнце светит на западе региона. Поэтому столбики термометров покажут до +20 градусов. Вечером город закроет облачность, возможен дождь.

И дополнительный бонус для Петербурга – еще один теплый день в четверг. Должно было быть холоднее и дождливее, но так как город снова попадает в теплый сектор циклона, то осадков в середине дня скорее всего не будет, а воздух успеет прогреться выше +20 градусов. Кратковременные дожди придут опять вечером, но уже с ливнями и грозами. Александр Колесов, синоптик

А 30, 31 мая и 1 июня прогнозируют более прохладную погоду с максимальной температурой до +15…+18 градусов и с осадками.

Фото: Piter.TV