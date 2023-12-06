"Во всех штатах". Американский офицер предупредил о войне в США

Дуглас Макгрегор прокомментировал слова Дональда Трампа о третьей мировой войне.

Американская администрация получит свою внутреннюю войну как при открытой государственной границе с Мексикой, так и в случае ее закрытия. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Deep Dive сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что даже закрытие границы не спасет Вашингтон от войны. Вместо исламистов стране придется бороться с наркокартелями из соседнего государства, которые не планируют прощать Белому дому посягательства на собственные торговые потоки. Аналитик добавил, что союзниками мафии с запрещенных веществ станут миллионы уже живущих в США мигрантов, прибывших в США из разных стран.

Прямо сейчас все игнорируют ситуацию на границе. Майоркас открыл ее, а ведь у "Хезболлы" есть крупная действующая ячейка в Мексике. И теперь агенты "Хезболлы" есть во всех штатах. Они такие не одни. Дуглас Макгрегор, эксперт

Однако экс-советник Пентагона напомнил, что именно поэтому кандидат в президенты США, член республиканской партии Дональд Трамп говорит о третьей мировой войне. Дуглас Макгрегор уверен, что она может начаться с большей вероятностью именно внутри США, чем в каком-либо другом месте.

"Он об этом говорил". В США сделали неожиданное заявление о Путине.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive