Дуглас Макгрегор призвал Белый дом изменить свою позицию относительно "противников".

В американской администрации должны отказаться от силового давления на те страны, которые не согласны с Вашингтоном по тем или иным вопросам. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Deep Dive сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист пояснил, что властям США важно поменять карту потенциальных угроз и жить в мире, которые существует в реальности, а не пытаться создать тот, который предпочитает Белый дом.

В нашем понимании все должны насильно следовать в том направлении, в котором идем мы. И у нас поэтому есть эта гигантская военная машина, которая убьет любого, кто не сделает так, как скажем мы. Этим временам пришел конец. Это именно то, о чем говорил Путин. Дуглас Макгрегор, эксперт

Аналитик заметил, что США не понадобится военный бюджет размером в триллион долларов в том случае, если страна перестанет рассматривать большую часть планеты как своего потенциального противника, по которому важно наносить превентивный удар. Дуглас Макгрегор предложил направить сэкономленные от сокращения военных расходов денежные средства на развитие страны и защиту государственных границ, так как там сейчас, по словам Макгрегора, творится беспорядок.

"Ткнуть нам в глаз". В США встревожились из-за решения Путина.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive