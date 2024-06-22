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"Ткнуть нам в глаз". В США встревожились из-за решения Путина

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Дуглас Макгрегор выступил на шоу Эндрю Наполитано.

Российский президент Владимир Путин бросил вызов американской администрации, заключив стратегические соглашения со странами Азии. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор.  Ведущий ондайн-передачи, экс-судья Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано в ответ на реплику гостя заявил о том, что Москва, по его мнению, таким образом противодействует агрессивной политике США в Европе и на украинской земле.

Для россиян быть во Вьетнаме, на Кубе, в Венесуэле, в Северной Корее — это большой плюс, это возможность ткнуть нам в глаз и напомнить, что Москва может создавать нам проблемы, где захочет.

Дуглас Макгрегор, эксперт

"Немедленно прекратить". В США выступили с неожиданным заявлением по Украине.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom

Теги: азия, владимир путин, дуглас макгрегор, евразия, эндрю наполитано
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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