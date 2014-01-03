Олег Соскин рассказал об отказе Израиля принимать у себя президента Украины из-за "несвоевременности поездки".

Лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому отказали в официальном рабочем визите в Израиль, так как в еврейском государстве украинского президента не считают серьезным политиком на геополитической арене. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы.

Зеленскому отказали, а значит, и госсекретарь США Энтони Блинкен с этим согласился. <…> В Израиле его не считают серьезной фигурой. Они его просто не воспринимают. Они считают, что он артист, выскочка. Олег Соскин, политолог

Иностранный специалист полагает, что что украинский президент — не переговорщик в нынешнем кризисе на Ближнем Востоке.

"Идут на захват". В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ под Авдеевкой.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин