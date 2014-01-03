"Выскочка". Экс-советник Кучмы раскрыл, как унизили Зеленского

Лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому отказали в официальном рабочем визите в Израиль, так как в еврейском государстве украинского президента не считают серьезным политиком на геополитической арене. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы.
Зеленскому отказали, а значит, и госсекретарь США Энтони Блинкен с этим согласился. <…> В Израиле его не считают серьезной фигурой. Они его просто не воспринимают. Они считают, что он артист, выскочка.
Олег Соскин, политолог
Иностранный специалист полагает, что что украинский президент — не переговорщик в нынешнем кризисе на Ближнем Востоке.
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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин
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