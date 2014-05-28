  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:30
86
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

"Идут на захват". В Киеве раскрыли, что случилось с ВСУ под Авдеевкой

0 0

Олег Соскин оценил последствия кризиса на Ближнем Востоке для ВСУ.

Вооруженные силы Украины несут тяжелейшие под Авдеевкой из-за российского наступления. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный специалист полагает, что лидер киевского режима Владимир Зеленский в текущий момент разъезжает по различным городам мира для того, чтобы добиться от международных союзников новых военных поставок для армии. Однако будущая поддержка ВСУ со стороны Вашингтона и Европы может прекратиться из-за эскалации регионального конфликта на Ближнем Востоке между Палестиной и Израилем.

Российские войска идут на захват Авдеевки, страшные сражения там идут, огромные Украина несет потери.

Олег Соскин, политолог

"Полностью стерли". В Киеве испугались колоссального удара по Украине.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин

Теги: авдеевка, ближний восток, военная помощь, всу, израиль, олег соскин, палестина, политолог
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии