Олег Соскин оценил последствия кризиса на Ближнем Востоке для ВСУ.

Вооруженные силы Украины несут тяжелейшие под Авдеевкой из-за российского наступления. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный специалист полагает, что лидер киевского режима Владимир Зеленский в текущий момент разъезжает по различным городам мира для того, чтобы добиться от международных союзников новых военных поставок для армии. Однако будущая поддержка ВСУ со стороны Вашингтона и Европы может прекратиться из-за эскалации регионального конфликта на Ближнем Востоке между Палестиной и Израилем.

Российские войска идут на захват Авдеевки, страшные сражения там идут, огромные Украина несет потери. Олег Соскин, политолог

"Полностью стерли". В Киеве испугались колоссального удара по Украине.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин