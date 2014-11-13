Олег Соскин оценил стремление Запада передать помощь для ВСУ еврейскому государству.

Война на территории Израиля полностью затмила региональный конфликта на Украине, убрав ситуацию в киевском режиме с повестки дня для стран коллективного Запада. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы.

Израиль полностью стирает Украину, Зеленского, помощь Киеву, в общем, все стирает. Израиль стирает Украину с повестки дня...В данном случае это колоссальный удар для Украины. Олег Соскин, политолог

Иностранный специалист заметил, что уже многие мировые политики из стран-союзников Украины требуют перенаправить Израилю военную помощь, предназначенную для Украины. Эксперт также подчеркнул, что международные партнеры начинают терять желания помогать лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому. Олег Соскин в этом ключе упомянул отмененное выступление украинского политика в парламенте Румынии.

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин