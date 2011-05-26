Олег Соскин рассказал о том, почему ВСУ не могут достичь успеха на поле боя.

Американская администрация, как главный спонсор Украины, перестанет помогать киевскому режиму, а позиция Вашингтона станет более жесткой по мере приближения президентских выборов в США. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный специалист пояснил, что коллективный Запад оставил Украине критически мало боеприпасов, а на поле боя фиксируется нехватка натовского вооружения и техники. Такая ситуация не позволяет ВСУ добиться хоть какого-либо положительного результата в сражениях.

Главный донор, США, которые все давали, сейчас практически полностью с этого направления уходят. Все более жестко они будут настроены против Украины. Не будет боеприпасов, ничего не будет. Те крохи, которые сейчас дает Запад, пусть оставит себе. Олег Соскин, политолог

Олег Соскин добавил, что украинцам не только не хватает материальных средств, но также и духовной готовности совершить прорыв. Совокупность этих факторов вместе со снижением международной поддержки от союзникоа приводит к тому, что "на фронте все стоит".

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин