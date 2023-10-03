Украина, вопреки заявлениям лидера киевского режима Владимира Зеленского, обречена на поражение, так как страна самостоятельно не развивает военно-промышленный комплекс и ничего не производит для сражений. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы.
Зеленский говорит, будет победа. Да как же она может быть, если нет ничего своего? "Украина – банкрот. Украина не имеет оружия. Украина имеет во главе страны артиста...
Олег Соскин, политолог
Напомним, что в июне текущего года российский глава государства Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил о том, что что украинский оборонно-промышленный комплекс скоро вообще перестанет существовать, потому что власти из Киева ничего не производят, "им все привозят" западные союзники.
"Они за Путина". Киевский эксперт назвал крупнейшие страны врагами Украины.
Фото и видео: YouTube / Олег Соскин
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