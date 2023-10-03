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"Ничего нет": в Киеве резко ответили на слова Зеленского об Украине

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Олег Соскин оценил состояние ОПК Украины.

 Украина, вопреки заявлениям лидера киевского режима Владимира Зеленского, обречена на поражение, так как страна самостоятельно не развивает военно-промышленный комплекс и ничего не производит для сражений. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. 

Зеленский говорит, будет победа. Да как же она может быть, если нет ничего своего? "Украина – банкрот. Украина не имеет оружия. Украина имеет во главе страны артиста...

Олег Соскин, политолог 

Напомним, что в июне текущего года российский глава государства  Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил о том, что что украинский оборонно-промышленный комплекс скоро вообще перестанет существовать, потому что власти из Киева ничего не производят, "им все привозят" западные союзники.

"Они за Путина". Киевский эксперт назвал крупнейшие страны врагами Украины.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин

Теги: владимир зеленский, олег соскин, опк, политолог
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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