Олег Соскин оценил состояние ОПК Украины.

Украина, вопреки заявлениям лидера киевского режима Владимира Зеленского, обречена на поражение, так как страна самостоятельно не развивает военно-промышленный комплекс и ничего не производит для сражений. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы.

Зеленский говорит, будет победа. Да как же она может быть, если нет ничего своего? "Украина – банкрот. Украина не имеет оружия. Украина имеет во главе страны артиста... Олег Соскин, политолог

Напомним, что в июне текущего года российский глава государства Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами заявил о том, что что украинский оборонно-промышленный комплекс скоро вообще перестанет существовать, потому что власти из Киева ничего не производят, "им все привозят" западные союзники.

"Они за Путина". Киевский эксперт назвал крупнейшие страны врагами Украины.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин