Олег Соскин оценил позицию крупных государств мира к украинскому кризису.

Китай, Индия и Бразилия поддерживают Россию, поэтому их можно назвать врагами Украины. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный специалист заметил, что крупные страны теперь публично демонстрируют миру настоящее отношение к украинскому кризису, так как даже власти в Вашингтоне отворачиваются от киевского режима.

Так Индия, Китай и Бразилия, они четко настроены на поддержку Москвы. То есть это, по сути, наши враги. Они открыто не позиционируют себя как противники Украины. Только благодаря тому, что на нашей стороне стояли США. ОлегтСоскин, политолог

Напомним, что Конгресс США согласовал временный федеральный бюджет США, предотвратив перебои в финансировании администрации. В документ не вошла военная помощь Украине.

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин