Олег Соскин оценил призыв Киева к ЕС выдавать украинских беженцев.

Правительство лидера киевского режима Владимира Зеленского совершает репрессивные действия по отношению к украинскому народу. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный эксперт раскритиковал верхушку властей за призыв к странам коллективного Запада не считать украинских граждан беженцами, а наоборот, помогать ВСУ возвращать их на родину ради сражений. Такое решение Олег Соскин счел неправильным и преступным.

Народ Украины уже забит, у него уже все забрали, а его пронумеровали как скотов в концлагере. Никакой свободы на Украине нет. Ни за какую свободу Зеленский не борется. Есть концлагерь, в котором сидят мужчины, еще хотят и женщин тоже посадить туда. Олег Соскин, политолог

Напомним, что руководитель украинской миграционной службы Наталья Науменко публично заявляла том, что киевский режим просит Европейский союз не создавать программы для интеграции украинцев в странах пребывания, так как чиновники считают их не беженцами, а лишь вынужденно уехавшими лицами.

"Это смешно". В Киеве возмутились из-за выступления Зеленского в ООН.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин