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"Это смешно". В Киеве возмутились из-за выступления Зеленского в ООН

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Олег Соскин оценил визит главы Украины в США.

Заявление лидера киевского режима Владимира Зеленского об изменении Устава ООН во время выступления в Совете Безопасности абсолютно бессмысленно. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. По мнению иностранного специалиста, рабочий визит украинского президента в Вашингтон оказался провалом, так как гостю отказали в выступлении пере местным Конгрессом.

Зеленский размахнулся <…> по изменению Совета Безопасности ООН. Это смешно.

Олег Соскин, политолог

Ранее Владимир Зеленский в своем выступлении в СБ ООН заявил о тм, что данная международная организация  находится в "глухом углу", что связано это якобы с правом вето России. Глава Украины утверждал, что Москва якобы незаконно занимает место в СБ ООН через манипуляции после распада Советского Союза.

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин

Теги: владимир зеленский, олег соскин, политолог, рабочая поездка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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