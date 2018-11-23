"Это смешно". В Киеве возмутились из-за выступления Зеленского в ООН

Олег Соскин оценил визит главы Украины в США.

Заявление лидера киевского режима Владимира Зеленского об изменении Устава ООН во время выступления в Совете Безопасности абсолютно бессмысленно. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. По мнению иностранного специалиста, рабочий визит украинского президента в Вашингтон оказался провалом, так как гостю отказали в выступлении пере местным Конгрессом.

Зеленский размахнулся <…> по изменению Совета Безопасности ООН. Это смешно. Олег Соскин, политолог

Ранее Владимир Зеленский в своем выступлении в СБ ООН заявил о тм, что данная международная организация находится в "глухом углу", что связано это якобы с правом вето России. Глава Украины утверждал, что Москва якобы незаконно занимает место в СБ ООН через манипуляции после распада Советского Союза.

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин