Олег Соскин оценил атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

Москва совершает колоссальные удары по территории Украины, устраняя объекты местной энергетической инфраструктуры. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный специалист обвинил киевский режим в сокрытии этих ударов и тех последствиях, которые наступили. По мнению аналитика, сейчас правительство при президенте Владимире Зеленском скрывает данные от граждан и даже уголовно преследует украинцев за распространение таких сведений.

Колоссальные удары по всей Украине. Очень много повреждений, уничтожение разных объектов, по Киеву мощнейший удар. В других областях начали бить по энергетическим объектам. Очень сильно пострадал Киев, целые районы отключены, еще не полностью восстановлена электроэнергия. Олег Соскин, политолог

"Огненный мешок". В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на Черном море.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин