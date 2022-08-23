"Огненный мешок". В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на Черном море

Олег Соскин оценил попытки Киева транспортировать грузы по акватории региона.

Украина лишилась доступа к Черному морю из-за присутствия в нем российского Военно-морского флота. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советник ом экс-главы Украины при правительстве экс-президента Леонида Кучмы. Иностранный специалист заметил, что у киевского режима больше нет возможности для экспортирования собственных товаров водным путем, так как в регионе находится ВМФ РФ. Он признал, что власти пытаются найти альтернативные маршруты для отправки продукции за границу.

Черное море закрыто. Очень тяжелая там ситуация, и Россия, фактически, блокирует любые перевозки. Украина оказалась в тяжелейшем положении. Я это называю "огненный мешок". Олег Соскин, политолог

ОлегСоскин также подчеркнул, что соседние восточноевропейские страны, которые теперь блокируют экспорт зерна, нанесли серьезный удар в спину лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому и его правительству, так как чиновники не были готовы исправить эту ситуацию.

"Зеленского уничтожат". В Киеве назвали угрозу руководству Украины.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин