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МО РФ заявило о поражении опорных пунктов ВСУ на правобережье Днепра

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Военнослужащие раскрыли подробности операции в зоне СВО.

Российские боевые расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" от артиллерийского соединения группировки войск "Днепр" поразили опорные пункты и укрепленные позиции Вооруженных сил Украины, размещенных на правом берегу реки в Херсонской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны в социальных сетях.

Несколько последовательных ракетных ударов, нанесенных артиллеристами по полученным координатам, разрушили здания, укрепления, технику и живую силу противника на правобережье Днепра в Херсонской области.

пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве пояснили, что огонь на ликвидацию живой силы, огневых средств и боевой техники противника ведется расчетами "Ураганов" ради того, чтобы лишить ВСУ боеспособности. Дополнительно армия киевского режима теряет возможность осуществлять передвижение личного состава, подвоз снарядов и производить ротацию сил. Корректировка огня при помощи расчетов беспилотников позволяет военнослужащим уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях.

Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган".

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, днепр, минобороны, рсзо, сво, ураган, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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