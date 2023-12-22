МО РФ заявило о поражении опорных пунктов ВСУ на правобережье Днепра

Российские боевые расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" от артиллерийского соединения группировки войск "Днепр" поразили опорные пункты и укрепленные позиции Вооруженных сил Украины, размещенных на правом берегу реки в Херсонской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны в социальных сетях.
Несколько последовательных ракетных ударов, нанесенных артиллеристами по полученным координатам, разрушили здания, укрепления, технику и живую силу противника на правобережье Днепра в Херсонской области.
пресс-служба Минобороны РФ
В профильном ведомстве пояснили, что огонь на ликвидацию живой силы, огневых средств и боевой техники противника ведется расчетами "Ураганов" ради того, чтобы лишить ВСУ боеспособности. Дополнительно армия киевского режима теряет возможность осуществлять передвижение личного состава, подвоз снарядов и производить ротацию сил. Корректировка огня при помощи расчетов беспилотников позволяет военнослужащим уничтожать цели с минимальным расходом боеприпасов на различных расстояниях.
Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Ураган".
Фото и видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все