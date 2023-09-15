Олег Соскин призвал власти Украины раскрыть число погибших в ВСУ.

Лидер киевского режима и его правительство на Банковой будут уничтожены после разглашения количества погибших в рядах Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советник ом экс-главы Украины при правительстве экс-президента Леонида Кучмы. Местный эксперт рассказал о том, что следует раскрыть информацию о погибших солдатах армии уже сейчас. Он раскритиковал чиновников за массовые аресты граждан по статье за "инакомыслие". По мнению специалиста, обстановка на линии соприкосновения с российскими силами остается сложной.

Одно дело, когда люди уже знают эту тяжелую действительность, а другое дело – когда на них просто упадет огромная масса этой трагедии. Конечно, это будет уничтожение и "Слуг народа", и нынешней верхушки, ну и Зеленского. Олег Соскин, политолог

"Украина не выдержит": в Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин