Олег Соскин оценил ситуацию на Украине.

Киевский режим не обладает нужными ресурсами для того, чтобы выстоять в региональном конфликте с Россией, поэтому Украине в скором времени придется пойти на прекращение огня. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советник ом экс-главы Украины при правительстве экс-президента Леонида Кучмы. Иностранный специалист пояснил подписчикам, что за последние полтора года страна несет колоссальные потери в кономической, финансовой и демографической сферах жизни.

На длительный и изнурительный конфликт Украина не готова, она объективно не может его вести, потому что у Украины нет таких ресурсов, чтобы это осуществлять. Нет ресурса на продолжение этого <…> даже на следующие полгода Олег Соскин, политолог

"Тяжелейшие удары". В Киеве сообщили о катастрофе по всей Украине.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин