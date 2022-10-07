"Тяжелейшие удары". В Киеве сообщили о катастрофе по всей Украине

Олег Соскин назвал страны, которые выигрывают от разрушений на Украине.

Киевский режим не в состоянии пережить вооруженный конфликт с Россией. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советник ом экс-главы Украины при правительстве экс-президента Леонида Кучмы. Иностранный специалист призвал действующие власти в стране изменить код конфликта, так как сейчас на Украине фиксируется демографическая проблема. Она связана с бегством миллионов граждан в другие страны мира. При этом в стране практически полностью "прекратилась рождаемость". По мнению аналитика, чем дольше кризис продлится в регионе, тем больше будет разрушена Украина.

Украина не в состоянии выдержать такое. <…> Идет просто тяжелейший обмен ударами. Кто от этого выигрывает? Польша выигрывает. Все страны Прибалтики, Америка, все выигрывают, а кто в проигрыше? Украина. Олег Соскин, политолог

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин