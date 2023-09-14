Олег Соскин оценил недовольство общества киевским режимом.

Граждане Украины могут начать зимой революцию против лидера киевского режима Владимира Зеленского. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советник ом экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный специалист заметил, что действующие чиновники сустановили диктатуру и узурпировало вместе с "кликой" власть благодаря введенному в стране военному положению. Эксперт полагает, что обычным украинцам не нравится такое положение, поэтому они намерены его изменить.

Зима близко, и когда не будет ни света, ни воды, ни горячей, ни холодной, когда не будет работать канализация, когда это все замерзнет, когда будут блэкауты разные региональные, не дай бог центральный блэкаут по всей стране тогда, конечно, народ начнет... Олег Соскин, политолог

Экс-советник заметил, что подобное уже происходило в конце восьмидесятых и девяностых годах XX века. Олег Соскин уточнил, что на текущий момент революционная ситуация дозрела во всех элементах системы. Речь идет о социальной, демографической в политической, в экономической и финансовой областях.

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин