Олег Соскин рассказал о преступлении Владимира Зеленского.

На передовой линии фронта на территории украинского кризиса участились случаи дезертирства среди бойцов Вооруженных сил Украины, которых туда отправляли власти против воли граждан. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин. Иностранный специалист заметил, что в рамках контрнаступления ВСУ понесла огромные потери в личном составе. В результате армии не хватает человеческого ресурса, а мужчины отказываются идти в сражения на добровольной основе.

На фронте начали группы солдат сдаваться в плен. <…> и все больше и больше таких случаев, опять врут что такого нет, но на самом деле есть. Почему? <…> Их насильно отправили умирать. Практически не могут набрать новых. Хватают и насильно отправляют. Олег Соскин, политолог

Олег Соскин полагает, что такая деятельность со стороны администрации президента Владимира Зеленского является преступлением и нарушением конституции.

"Везде потери". В Киеве забили тревогу из-за катастрофы на фронте.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин