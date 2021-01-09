Олег Соскин оценил неспособность украинских властей бороться с коррупцией.

Киевский режим не может справиться с тяжелыми потерями личного состава Вооруженных сил Украины и многочисленными ранеными на фронте из-за коррупции в министерстве здравоохранения страны. Соответствующее мнение в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, являющийся бывшим советником экс-президента страны Леонида Кучмы. Иностранный специалист раскритиковал чиновников из профильного ведомства. Он заметил, что на текущий момент невозможно надлежащим образом справиться с пострадавшими в ходе боев в региональном конфликте. Эксперт добавил, что власти не могут ничего сделать с разгульным взяточничеством во многих сферах жизни общества, поэтому делает пустые заявления о том, что чиновники будут бороться с коррупцией.

У нас потери, очень много раненых. Их даже не успевают довести до госпиталей, потому что не хватает медикаментов, препаратов, перевязочных и прочего. Ребят нечем вывозить c центров возле фронта в стационарные больницы. Олег Соскин, местный политолог

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин