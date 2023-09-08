"Тотальные удары". Зеленскому сообщили о катастрофе по всей Украине

Усилившиеся ракетные удары Украине наносят невосполнимые потери. Соответствующее мнение в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, являющийся бывшим советником экс-президента страны Леонида Кучмы. Иностранный эксперт заметил, что сейчас верхушка киевского режима сейчас способна делать лишь пустые заявления. Он полагает, что назначение в стране нового министра по обороне, скорее всего, не изменит обстановку.
Увеличивается ударная мощь России дронами, ракетами по Украине. Уже, фактически, становятся тотальными. В один удар наносятся практически невосполнимые потери.
Олег Соскин, политолог Украины
"Ничего не могут". В Киеве забили тревогу из-за ЧП в Одессе.
Фото и видео: YouTube / Олег Соскин
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