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"Ничего не могут". В Киеве забили тревогу из-за ЧП в Одессе

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Олег Соскин прокомментировал смещение Алексея Резникова с должности министра по обороны.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский никак не может защитить инфраструктуру морского порта-города Одессы от ракетных ударов. Соответствующее мнение в эфире собственного YouTube-канала сделал украинский политолог Олег Соскин, являющийся бывшим советником экс-президента страны Леонида Кучмы. Эксперт заметил, что действующий глава государства не может повлиять на ситуацию, а разрушение Одессы будет иметь серьезные последствия. Дополнительно аналитик критически отнесся к решению руководства по отставке Алексея Резникова с должности министра по обороны. По мнению Олега Соскина, Владимир Зеленский всегда выбирает на места некомпетентных сотрудников.

Не отбились в Одессе. <…> Портовая инфраструктура пострадала, элеваторы, склады. <…> Зеленский, конечно, абсолютно никакой не президент. Думаю, что "лавочка Зеленского" уже почти отыгралась.

Олег Соскин, политолог Украины

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин

Теги: всу, одесса, олег соскин, политолог
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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