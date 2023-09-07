Олег Соскин прокомментировал смещение Алексея Резникова с должности министра по обороны.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский никак не может защитить инфраструктуру морского порта-города Одессы от ракетных ударов. Соответствующее мнение в эфире собственного YouTube-канала сделал украинский политолог Олег Соскин, являющийся бывшим советником экс-президента страны Леонида Кучмы. Эксперт заметил, что действующий глава государства не может повлиять на ситуацию, а разрушение Одессы будет иметь серьезные последствия. Дополнительно аналитик критически отнесся к решению руководства по отставке Алексея Резникова с должности министра по обороны. По мнению Олега Соскина, Владимир Зеленский всегда выбирает на места некомпетентных сотрудников.

Не отбились в Одессе. <…> Портовая инфраструктура пострадала, элеваторы, склады. <…> Зеленский, конечно, абсолютно никакой не президент. Думаю, что "лавочка Зеленского" уже почти отыгралась. Олег Соскин, политолог Украины

"Россия готова". В Киеве заговорили о мятеже из-за решения Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин