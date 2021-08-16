Олег Соскин рассказал о недовольстве украинцами режимом Владимира Зеленского.

Нежелание украинского президента Владимира Зеленского пойти на переговоры с российский лидером Владимиром Путиным может привести к народному мятежу. оответствующее мнение в собственном YouTube-канале высказал украинский политолог, бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин. Иностранный специалист заметил, что большая часть граждан недовольна той политикой, которую лидер киевского режима ведет в обход конституции.

Россия готова сейчас подписать соглашение о прекращении огня и так сказать о временных каких-то условиях мира, но это Зеленского не интересует, ему главное сейчас свою диктатуру установить. <…> Поскольку ситуация каждый день ухудшается, <…> то я так думаю, должны начаться революционные выступления против Зеленского. Олег Соскин, политолог

Олег Соскин добавил, что Владимир Зеленский продолжает ужесточать давление на мужское население и бросает все больше людей на фронт. При этом ситуацияна поле боя складывается тяжелая, так как российские силы продавливают украинскую оборону, а ВСУ несут огромные потери в личном составе и технике.

"Пора бежать". Зеленскому сообщили о поворотном моменте в Харьковской области.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин