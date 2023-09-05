Олег Соскин оценил в ситуацию на фронте для ВСУ.

Российские Вооруженные силы продолжают наступать в региональном конфликте при необходимости могут взять под свою контроль город Харьков. Соответствующее мнение в собственном YouTube-канале высказал украинский политолог, бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин. Иностранный эксперт заметил, что лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому его подчиненные докладывают о том, что ВС РФ способны пробить линию обороны на Купянском направлении. В этом случае ВСУ могут обратиться в бегство.

По сути, власти нужно будет бежать. <…> Они пойдут, и будет захвачен Харьков со всеми вытекающими последствиями. Более того, нужно отметить такую неприятную вещь, что россияне наступают везде Олег Соскин, политолог

"Будут ломать головы". Зеленского предупредили об угрозе внутри Украины.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин