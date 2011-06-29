Олег Соскин оценил внутренние проблемы киевского режима.

На Украине начнется гражданская война из-за тирании местного правительства при главе киевского режима Владимире Зеленском. Соответствующее мнение в эфире собственного YouTube-канала высказал политолог, бывший советник экс-президента Украины леонида Кучмы Олег Соскин. Иностранный специалист заметил, что в скором времени граждане могут восстать против властей страны из-за похищений, принуждения мужского населения отправляться в зону боевых действий для службы в рядах Вооруженных сил Украины, а также зафиксированных публичных казней на улицах страны.

Это будет гражданская война. <…> Начнут головы проламывать. <…> Это уже все близко подходит. Олег Соскин, политолог

Экс-советник Кучмы заявил о больших потерях ВСУ у Работино.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин