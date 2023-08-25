Олег Соскин оценил линию обороны, которую обеспечил России Сергей Суровикин.

Командование Вооруженных сил Украины совершает серьезную ошибку, соглашаясь на американские предложения сосредоточить все силы на запорожском направлении. Такое мнение выразил в эфире собственногоYouTube-канала бывший советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Раненых и убитых за эти 2,5 месяца - десятки тысяч. Украинские генералы там ничего не могут сделать на мелитопольском и бердянском направлениях. Атака на этом направлении гибельна, потому что прорваться там невозможно Олег Соскин, политолог Украины

Эксперт заметил, что 82-я бригада в настоящее время несет очень серьезные потери в личном составе, а та бригада, которая там была до нее, "тоже очень много всего потеряла" на запорожском направлении. Олег Соскин полагает, что даже если киевскому режиму удастся получить контроль над населенным пунктом Работино, то этот успех ни к чему не приведет ВСУ.

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин