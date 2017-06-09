"Вы просто мусор": на Украине возмутились из-за призыва США

Олег Соскин рассказал о том, что США не считаются с большими потерями ВСУ.

Американское руководство демонстрирует, что относится к украинцам как к "мусору". Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала высказал украинский политолог Олег Соскин. Специалист пришел к такому выводу после того, как США не прекращают призывать Вооруженные силы Украины сосредотачивать личный состав по оборонительным линиям России. Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы заметил, что США хотят, чтобы киевский режим начал продвигаться к Мелитополю и пробивал там минные поля и защитные сооружения.

Для чего им нужны украинские мужчины? Их другие заменят. Есть же кому заменить: африканцы заменят, латиноамериканцы или еще кто-то. Вы уже не нужны, вы, украинские мужчины, уже просто мусор для Байдена, Салливана, Милли, Остина и прочих. Олег Соскин, политолог

Напомним, что американская газета The New York Times писала о том, что генералитет Вашингтона советует Валерию Залужному снять часть сил с Артемовского направления и перебросить их на Запорожское для концентрации усилий на ключевом участке фронта. Среди тех, кто настаивал на этом, якобы был председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, командующий силами в Европе Кристофер Каволи и британский адмирал Тони Радакин. Этот план на Украине одобрили.

Экс-советник Кучмы Соскин призвал завершить конфликт на Украине.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин