Политолог оценил ситуацию, в которой окажется Украина после отказа Конгресса США выделять для ВСУ деньги.

Американский Конгресс не предоставит лидеру Белого дома Джо Байдену 24 миллиарда долларов, которые глава государства запросил у местных законодателей на поддержку Украины, поэтому киевскому режиму необходимо прекращать региональный конфликт до того, как будет урезано финансирование со стороны Вашингтона. Соответствующее мнение в эфире собственного YouTube-канала высказал местный политолог Олег Соскин, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы. По мнению эксперта, сейчас стране важно собрать вместе умных людей, а не "певцов войны", к последним он отнес и Владимира Зеленского.

США близки к прекращению финансирования Украины. Как только они прекратят, то же самое сделает Германия, Великобритания и другие европейские страны. Мое мнение: надо останавливаться до того, как США это сделают. Олег Соскин, политолог Украины

Иностранец заметил, что в США начали понимать, что ситуация на Украине зашла в тупик, поэтому против оказания военной поддержке ВСУ выступают не только члены Республиканской партии, но и некоторые демократы. Олег Соскин призвал украинского лидера отменить военное положение и подготовиться к выборам.

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин