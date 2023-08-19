Олег Соскин рассказал о необходимости проведения в стране досрочных выборов президента Украины.

Вооруженные силы Украины не смогли прорвать российскую линию обороны и понесли огромные потери в личном составе. Об этом напомнил в собственном YouTube-канале местный политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Иностранный специалист заметил, что больницы остаются переполненными пациентами, а кладбища продолжают увеличиваться в своем масштабе.

На фронте ничего хорошего нет, введены последние стратегические силы. <…> Надо прямо говорить, что нет никаких достижений. <…> Ничего этот Залужный уже сделать не может. Олег Соскин, политолог

По мнению эксперта, де1ствующий лидер киевского режима Владимир Зеленский показал общественности, что он не способен управлять страной в военное время, поэтому ему следует подать в отставку. Олег Соскин считает, что требуется объявить о проведении досрочных выборов на должность президента Украины.

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин