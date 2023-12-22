Постпред РФ в ООН рассказал о попытках недружественных стран нанести России стратегическое поражение.

Западные страны несут ответственность за преступления киевских властей, которые применяют откровенно террористические методы. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на очередном заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Дипломат подчеркнул, что международные спонсоры киевского режима при президенте Владимире Зеленском начали прямым текстом и публично давать иностранному политику разрешение бить по мирным целям поставляемым ими вооружением. В Москве заметили, что при этом западные страны "стыдливо уходят от осуждения откровенно террористических" методов, используемых ВСУ.

Вина западных стран при этом не намного меньше, поскольку спонсоры киевской хунты продолжают поставлять ей дальнобойное оружие, снабжают ее разведданными, направляют на Украину своих инструкторов и наемников в иллюзорной надежде... Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя сообщил о рекордных масштабах уклонения от призыва на Украине.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций