Постпред РФ в ООН напомнил о нарушениях прав человека на Украине.

Уклонение мужского населения на территории Украины от мобилизации достигло рекордных масштабов. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на очередном заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Дипломат подчеркнул, что эта тема остается крайне неудобной для лидера киевского режима и его западных спонсоров, так как согласно их картине мира, обычные украинцы должны с готовности отправляться с бои для защиты страны. Однако на самом деле в одну только румынию от мобилизации сбежало порядка 11 тысяч мужчин призывного возраста.

Буквально через пару дней, 18 мая, фактически бесправными станут украинские мужчины призывного возраста. С вступлением в силу нового закона о мобилизации они оказываются вне закона, не смогут распоряжаться своим имуществом и денежными средствами, обновлять и получать документы. И тем не менее уклонение от мобилизации достигло на Украине рекордных масштабов. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя добавил коллегам, что для того, чтобы убежать из страны, потенциальные призывники бросают на государственной границе Украины свои автомобили, затем переодеваются в женскую одежду и пускаются на любые хитрости, чтобы обмануть местных пограничников. Российский дипломат заметил, что угроза попадания на фронт поджидает только бедных и бесправных граждан, пока богатое население имеет возможность официально откупиться от такого призыва.

Небензя: СБ ООН стал заложником ближневосточной политики США.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций