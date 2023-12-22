Уклонение мужского населения на территории Украины от мобилизации достигло рекордных масштабов. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на очередном заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке. Дипломат подчеркнул, что эта тема остается крайне неудобной для лидера киевского режима и его западных спонсоров, так как согласно их картине мира, обычные украинцы должны с готовности отправляться с бои для защиты страны. Однако на самом деле в одну только румынию от мобилизации сбежало порядка 11 тысяч мужчин призывного возраста.
Буквально через пару дней, 18 мая, фактически бесправными станут украинские мужчины призывного возраста. С вступлением в силу нового закона о мобилизации они оказываются вне закона, не смогут распоряжаться своим имуществом и денежными средствами, обновлять и получать документы. И тем не менее уклонение от мобилизации достигло на Украине рекордных масштабов.
Василий Небензя, постпред РФ в ООН
Василий Небензя добавил коллегам, что для того, чтобы убежать из страны, потенциальные призывники бросают на государственной границе Украины свои автомобили, затем переодеваются в женскую одежду и пускаются на любые хитрости, чтобы обмануть местных пограничников. Российский дипломат заметил, что угроза попадания на фронт поджидает только бедных и бесправных граждан, пока богатое население имеет возможность официально откупиться от такого призыва.
Небензя: СБ ООН стал заложником ближневосточной политики США.
Фото и видео: Организация Объединенных Наций
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