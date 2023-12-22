В Петербург пришло майское тепло

Температура воздуха 15 мая в Петербурге +19…+21 градус.

Северная столица 15 мая будет ощущать влияние тёплого сектора далёкого циклонического вихря. Осадков в регионе не ожидается, солнечные лучи и западные ветры продолжат процессы повышения температуры. Об этом сообщили синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +19…+21 градус, в Ленинградской области +17…+22 градуса. Ветер западный 4-9 м/с.

В четверг ожидается без осадков и +17…+19 градусов.

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Фото: Piter.tv