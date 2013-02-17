"Виннипег" обыграл "Даллас", Наместников набрал два очка

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Виннипег" добился победы над "Далласом" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Канада Лайф-центр" в Виннипеге.

Нападающий "Виннипега" Владислав Наместников был признан второй звездой матча. Россиянин забросил третью шайбу в ворота гостей. Он также отметился голевой передачей на Алекса Иафалло.

В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Наместников провел 15 матчей и набрал 11 (4+7) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Гаврикова помогла "Лос-Анджелесу" одержать победу над "Коламбусом".

Видео: YouTube / SPORTSNET