"Виннипег" обыграл "Даллас", Наместников набрал два очка

"Виннипег" добился победы над "Далласом" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Канада Лайф-центр" в Виннипеге.
Нападающий "Виннипега" Владислав Наместников был признан второй звездой матча. Россиянин забросил третью шайбу в ворота гостей. Он также отметился голевой передачей на Алекса Иафалло.
В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Наместников провел 15 матчей и набрал 11 (4+7) очков.
Ранее мы сообщали, что шайба Гаврикова помогла "Лос-Анджелесу" одержать победу над "Коламбусом".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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