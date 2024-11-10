  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:08
18
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шайба Гаврикова помогла "Лос-Анджелесу" одержать победу над "Коламбусом"

0 0

На счету форварда семь очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Лос-Анджелес" одержал победу над "Коламбусом" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Крипто.ком-Арене" в Лос-Анджелесе.

Нападающий "Лос-Анджелеса" Владислав Гавриков принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей во втором периоде матча.

В нынешнем сезоне НХЛ Владислав Гавриков провел 16 матчей и набрал 7 (2+5) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Детройт".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: владислав гавриков, национальная хоккейная лига, хк коламбус блю джекетс, хк лос-анджелес кингз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии