Гол и передача Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Детройт"

"Рейнджерс" всухую обыграл "Детройт" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Литтл Сизарс-арене" в Детройте.
Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан второй звездой матча. Россиянин забросил третью шайбу в ворота хозяев. Он также помог отличиться Крису Крайдеру.
В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 13 матчей и набрал 21 (10+11) очко.
Ранее мы сообщали, что дубль Овечкина помог "Вашингтону" разгромить "Сент-Луис".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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