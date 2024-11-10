Гол и передача Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Детройт"

Хоккеиста признали второй звездой матча.

"Рейнджерс" всухую обыграл "Детройт" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Литтл Сизарс-арене" в Детройте.

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин был признан второй звездой матча. Россиянин забросил третью шайбу в ворота хозяев. Он также помог отличиться Крису Крайдеру.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 13 матчей и набрал 21 (10+11) очко.

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Видео: YouTube / SPORTSNET