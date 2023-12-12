Дубль Овечкина помог "Вашингтону" разгромить "Сент-Луис"

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Вашингтон" одержал разгромную победу над "Сент-Луисом" со счетом 8:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин был признан первой звездой матча. Россиянин забросил две шайбы в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 14 матчей и набрал 18 (10+8) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET