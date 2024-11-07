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Три передачи Барбашева помогли "Вегасу" обыграть "Эдмонтон"

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Форвард набрал 14 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вегас" обыграл "Эдмонтон" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Роджерс Плэйс" в Эдмонтоне.

Форвард "Вегаса" Иван Барбашев принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевыми передачами на Джейка Айкела, Ноа Ханифина и Марка Стоуна.

В нынешнем сезоне НХЛ Иван Барбашев провел 13 матчей и набрал 14 (7+7) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Овечкина принести "Вашингтону" победу над "Нэшвиллом".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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