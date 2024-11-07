Три передачи Барбашева помогли "Вегасу" обыграть "Эдмонтон"

"Вегас" обыграл "Эдмонтон" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Роджерс Плэйс" в Эдмонтоне.
Форвард "Вегаса" Иван Барбашев принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевыми передачами на Джейка Айкела, Ноа Ханифина и Марка Стоуна.
В нынешнем сезоне НХЛ Иван Барбашев провел 13 матчей и набрал 14 (7+7) очков.
Ранее мы сообщали, что гол и передача Овечкина принести "Вашингтону" победу над "Нэшвиллом".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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