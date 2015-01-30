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Гол и передача Овечкина принести "Вашингтону" победу над "Нэшвиллом"

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Россиянин был признан первой звездой матча.

"Вашингтон" одержал победу над "Нэшвиллом" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-арене" в Вашингтоне.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин был признан первой звездой матча. Россиянин забросил третью шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Алексею Протасу.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 12 матчей и набрал 16 (8+8) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Коваленко помогли "Колорадо" обыграть "Сиэтл".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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