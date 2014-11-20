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Гол и передача Коваленко помогли "Колорадо" обыграть "Сиэтл"

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Хоккеист набрал шесть очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Колорадо" одержал победу над "Сиэтлом" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Форвард "Колорадо" Николай Коваленко помог своей команде одержать победу. Россиянин забросил шестую шайбу в ворота гостей в концовке встречи. Он также отметился голевой передачей на Ивана Ивана.

В нынешнем сезоне НХЛ Николай Коваленко провел 13 матчей и набрал 6 (2+4) очков.

Ранее мы сообщали, что "Питтсбург" проиграл "Айлендерс", Малкин набрал два очка.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, николай коваленко, хк колорадо эвеланш, хк сиэтл кракен
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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