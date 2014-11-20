Гол и передача Коваленко помогли "Колорадо" обыграть "Сиэтл"

"Колорадо" одержал победу над "Сиэтлом" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Болл-Арене" в Денвере.
Форвард "Колорадо" Николай Коваленко помог своей команде одержать победу. Россиянин забросил шестую шайбу в ворота гостей в концовке встречи. Он также отметился голевой передачей на Ивана Ивана.
В нынешнем сезоне НХЛ Николай Коваленко провел 13 матчей и набрал 6 (2+4) очков.
Ранее мы сообщали, что "Питтсбург" проиграл "Айлендерс", Малкин набрал два очка.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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