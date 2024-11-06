"Питтсбург" проиграл "Айлендерс", Малкин набрал два очка

"Питтсбург" уступил "Айлендерс" со счетом 3:4 в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ю-Би-Эс-Арене" в Элмонте.
Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин набрал два очка по итогам встречи. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев и отдал голевую передачу на Сидни Кросби.
В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 14 матчей и набрал 16 (4+12) очков.
Ранее мы сообщали, что шайба Торопченко помогла "Сент-Луису" обыграть "Тампу".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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