"Питтсбург" проиграл "Айлендерс", Малкин набрал два очка

На счету форварда 16 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Питтсбург" уступил "Айлендерс" со счетом 3:4 в серии буллитов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ю-Би-Эс-Арене" в Элмонте.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин набрал два очка по итогам встречи. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев и отдал голевую передачу на Сидни Кросби.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 14 матчей и набрал 16 (4+12) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Торопченко помогла "Сент-Луису" обыграть "Тампу".

Видео: YouTube / SPORTSNET