Шайба Торопченко помогла "Сент-Луису" обыграть "Тампу"

Форвард набрал второе очко в нынешнем сезоне НХЛ.

"Сент-Луис" одержал победу над "Тампой" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.

Форвард "Сент-Луиса" Алексей Торопченко принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей в конце второго периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Алексей Торопченко сыграл 11 матчей и набрал 2 (1+1) очка.

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Видео: YouTube / NHL