Задача выполнена силами "Востока" на СВО.

Российские экипажи танков Т-80БВМ сорвали атаку формирований Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что боевая задача выполнена войсками "Восточной" группировки из Приморского края. Военнослужащим удалось поразить технику и личный состав армии киевского режима.

Разведка заметила скопление живой силы ВСУ на одном из участков линии боевого соприкосновения. После проверки и уточнения разведданных было принято решение о нанесении огневого поражения по намерившемуся атаковать противнику. пресс-служба Минобороны РФ

После выполнения боевой задачи во избежание ответного огня со стороны вражеской артиллерии российские танкисты быстро покинули занимаемые позиции и вернулись в район ожидания. Командир танкового батальона с позывным "Алтай" добавил, что может вспомнить времена контрнаступления ВСУ, когда боевые колонны противника шли по 30-40 машин. Однако наши солдаты успешно "разбирали их в как тире". В частности, получалось подбивать MRAP, MaxxPro, Bradley западного производства.

В порту Сурабая состоялась церемония открытия военно-морского учения кораблей ВМФ России и ВМС Индонезии.

Фото и видео: МВД Медиа